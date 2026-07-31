Проект, объединяющий десять художников под кураторством Татьяны Осиповой. Выставка «Запасники» выступает параллельной программой проекта ЦСИ Винзавод Зелёно-Молодо и посвящена театральным художникам, работающим на пересечении сценографии и современного искусства. Во время проекта Зелёно-Молодо театральная сцена в Зелёном ангаре становится местом проведения спектаклей, в то время как Акцизный зал превращается в «запасники» — пространство невидимой жизни уличного театра. В театральной практике запасники — место, где хранятся декорации, реквизит, фрагменты уже сыгранных или еще не состоявшихся спектаклей. В контексте выставки это понятие приобретает более широкий смысл. «Запасники» — художественные практики, существующие за пределами сцены, образы и темы, не нашедшие места внутри театра, пространство автономного высказывания, возникающего рядом с ним. Для многих сценографов работа вне театра становится способом сохранить индивидуальность, и в этом смысле они сами оказываются своеобразными «запасниками» театрального искусства — носителями визуальных, пространственных и концептуальных практик, существующих параллельно театру. Их работы сохраняют связь со сценографией, но одновременно выходят за её границы, превращаясь в самостоятельные художественные миры и системы координат. Пространство выставки выстроено как лабиринт-ландшафт, собранный из декораций снятых с проката спектаклей, фрагментов сценографии и художественных инсталляций. Экспозиция буквально воспроизводит атмосферу театральных запасников — пространства хранения, плотную среду, где декорации разных спектаклей оказываются рядом, взаимодействиуя и вызывая непредсказуемые визуальные и смысловые ассоциации. Объекты складываются в случайные мизансцены, образуя новые композиции и сюжеты. Выставка предлагает задуматься о статусе отправленных на хранение объектов и инсталляций и о том, где проходит граница между театром и современным искусством. В выставке участвуют художники с разным опытом и образованием — выпускники Открытых студий Винзавода и Мастерских, художники с международной выставочной историей и те, кто только выходит в институциональное поле. Время работы: вт-вск, 12:00 — 20:00, пн — выходной.