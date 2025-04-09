Выставка Алексея Политова и Марины Беловой. Новые произведения художников — это обозначение их персональной территории в искусстве, её формальной и смысловой доминанты. Из обрывков нескончаемых ребусов, оптических головоломок, затейливых «картинок для взрослых» и «крылатых выражений» они каждый раз создают нечто новое, цветастое, с лубочной брутальностью и жаргонизмом. Однако при всей доступности и кажущейся простоте, «потешные» картинки Политова и Беловой заключают в себе особую интригу и далеки от однозначности. Вольная интерпретация двуязычного понятия-кентавра, вошедшего в оборот стараниями немецких психологов, оказалось в орбите интересов и стало названием нового проекта художников Алексея Политова и Марины Беловой, давно закрывших гештальт представления о том, что есть современное художественное высказывание, не вызывающее у зрителя повышенной тревожности. Вход на выставку свободный по предварительному звонку: +7 (964) 564 03 03 Время работы: Пн-пт: 11:00-19:00 Сб: Выходной Вс: 14:00-18:00.