https://www.krokingallery.com/ Как оказалось, загадочное слово «Крокин» – не какой-нибудь специфический термин из области современного искусства, а всего лишь фамилия основателя и владельца галереи. В 1990 году Михаил Александрович Крокин совместно с коллегами основал ее в виде творческого содружества художников «Нео Шаг». А сейчас этому фонтанирующему энергией человеку удается с успехом проводить вернисажи дважды в месяц, сотрудничать с заслуженными мастерами высочайшего класса и работать на ключевых ярмарках искусства в США и Европе. Галерея не поразит своих посетителей современным дизайном и экспозиционным оборудованием – она, скорее, выглядит достаточно консервативно. Организаторы не рассчитывают привлечь внимание шокирующим авангардом, вместо этого представляя вполне «обычное» искусство, но при этом современное. Именно оно является сердцем и самой сутью галереи. Именно и оно запало в души зрителям и пришлось по вкусу критикам, которые возвели галерею на одну из высочайших ступеней в рейтинге арт-салонов Москвы. Режим работы: ПН-ПТ: 11:00-19:00 Суббота — выходной Воскресенье: 14:00-18:00
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