Проект, посвященный советской книжной иллюстрации, «Зачем мне быть большим» — выставка о значимости «маленького»: о том, как детская книжка может быть высокохудожественным произведением, а образ зайчика или теремка — частью визуального наследия страны. Советская иллюстрация — это мир, в котором каждый персонаж или сцена из жизни становятся личным откровением автора. Эти работы являются важной частью культурного кода тех, кто родился на постсоветском пространстве, а книги с иллюстрациями передаются по наследству и продолжают жить в нашей памяти. На выставке представлены работы Ильи Кабакова, Евгения Чарушина, Владимира Лебедева, Татьяны Мавриной, Майя Митурича и многих других. Эти художники превращали страницы книжных разворотов в лаборатории формы, цвета и смысла: в их руках иллюстрация становилась не просто сопровождением текста, а самостоятельным художественным высказыванием.