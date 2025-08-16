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Зачем мне быть большим

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 1600₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект, посвященный советской книжной иллюстрации, «Зачем мне быть большим» — выставка о значимости «маленького»: о том, как детская книжка может быть высокохудожественным произведением, а образ зайчика или теремка — частью визуального наследия страны. Советская иллюстрация — это мир, в котором каждый персонаж или сцена из жизни становятся личным откровением автора. Эти работы являются важной частью культурного кода тех, кто родился на постсоветском пространстве, а книги с иллюстрациями передаются по наследству и продолжают жить в нашей памяти. На выставке представлены работы Ильи Кабакова, Евгения Чарушина, Владимира Лебедева, Татьяны Мавриной, Майя Митурича и многих других. Эти художники превращали страницы книжных разворотов в лаборатории формы, цвета и смысла: в их руках иллюстрация становилась не просто сопровождением текста, а самостоятельным художественным высказыванием.

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