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Йога во дворце

Музей-заповедник «Царицыно»
Дольская ул., 1

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Завершение:

8000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Йога в Екатерининском зале Большого дворца «Царицыно». Практику проведёт Александра Кутепова — вице-президент Федерации Кундалини Йоги РФ, преподаватель международного уровня с 20-летним опытом. Практика подходит для любого уровня подготовки. Что тебя ждёт: — 90 минут практики в исторической атмосфере Екатерининского зала — Музыкальное сопровождение от Off Mute и мягкий свет сотен свечей — После практики — неспешное время для общения, изысканный лёгкий фуршет и новые знакомства в кругу единомышленников Забота о себе продолжится и после: тебя ждут приятные подарки, а также профессиональные кадры от фотографа на память об этом утре. Это прекрасная возможность замедлиться, выдохнуть суету мегаполиса и почувствовать величие момента внутри себя. Сбор гостей с 11:40

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