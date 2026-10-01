Йога в Екатерининском зале Большого дворца «Царицыно». Практику проведёт Александра Кутепова — вице-президент Федерации Кундалини Йоги РФ, преподаватель международного уровня с 20-летним опытом. Практика подходит для любого уровня подготовки. Что тебя ждёт: — 90 минут практики в исторической атмосфере Екатерининского зала — Музыкальное сопровождение от Off Mute и мягкий свет сотен свечей — После практики — неспешное время для общения, изысканный лёгкий фуршет и новые знакомства в кругу единомышленников Забота о себе продолжится и после: тебя ждут приятные подарки, а также профессиональные кадры от фотографа на память об этом утре. Это прекрасная возможность замедлиться, выдохнуть суету мегаполиса и почувствовать величие момента внутри себя. Сбор гостей с 11:40