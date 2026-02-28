Практика йоги, где ты сможешь обрести то самое «Супер-Состояние». Данная техники помогут тебе: — Снять стресс и напряжение — Восстановить внутренние ресурсы — Сохранить радость и присутствие в моменте среди любой суеты С собой нужно будет взять коврик.