Йога среди искусства
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
999₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Практика йоги, где ты сможешь обрести то самое «Супер-Состояние». Данная техники помогут тебе: — Снять стресс и напряжение — Восстановить внутренние ресурсы — Сохранить радость и присутствие в моменте среди любой суеты С собой нужно будет взять коврик.
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