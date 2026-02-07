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Йога среди искусства

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Завершение:

999₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Практика йоги, где ты сможешь обрести то самое «Супер-Состояние». Данная техники помогут тебе: — Снять стресс и напряжение — Восстановить внутренние ресурсы — Сохранить радость и присутствие в моменте среди любой суеты С собой нужно будет взять коврик.

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