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Йога-рейв

Марс
Пушкарев переулок, дом 5

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Арт-практика движения, где йога станет не дисциплиной, а потоком, где пульс города совпадёт с битом живого диджей-сета. Представь: приятный свет и виды старой Москвы на расстоянии вытянутой руки. Ты — на крыше. Вокруг — небо, а снаружи и внутри — музыка. Это не концерт и не классическое занятие йогой, а совместное путешествие, в котором электронная музыка становится частью практики, а движение — способом глубже почувствовать себя и пространство вокруг. Здесь не стремятся к идеальным асанам. Здесь слушают своё тело. Йога-рейв — это территория, где статика превращается в движение, движение — в танец, а танец — в глубокую медитацию. Ведущие практики — Дарья Севастьянова и Екатерина Авдеева, сертифицированные мастера йоги. Музыкальное сопровождение создаст Георгий Мясников (GEMY) — электронный музыкант, визуальный художник и абстракционист, резидент фестиваля «Абстрасенция», сооснователь творческих сообществ ВЗОР и SPB POOP. Йога-рейв подойдёт как тем, кто давно занимается йогой, так и тем, кто только начинает своё знакомство с практикой. Коврики для занятия предоставляются организатором. При плохих погодных условиях мероприятие будет перенесено в Арт-кафе.

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