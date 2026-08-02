Фестиваль мягкого фитнеса с панорамным видом на Москву. Ты проведёшь день в атмосфере движения, лёгкости и заботы о себе. Это не просто тренировки, а городской ретрит под открытым небом: мягкие практики, красивый вид, сбалансированный музыкальный сет от приглашённого диджея, фото на память и живое общение в кругу единомышленников. День подойдёт и тем, кто уже занимается йогой, и тем, кто только хочет познакомиться с мягким фитнесом в красивой и поддерживающей атмосфере. Что тебя ждёт: — Йога с тренерами WeGYM — практика для тела, дыхания и внутреннего баланса — Стретчинг — мягкая работа с гибкостью, подвижностью и расслаблением мышц — Тренировка «Баланс» — занятие на устойчивость, контроль тела и концентрацию — Лекция от приглашённого эксперта — полезные знания о теле, восстановлении и бережном подходе к тренировкам — Поющие чаши — глубокое расслабление, медитация и спокойное завершение дня — Чаепитие и общение — время для отдыха, знакомств и обмена впечатлениями — Фото- и видеосъемка — чтобы сохранить атмосферу дня и красивые кадры на фоне Москвы — Практики проведут опытные тренеры WEGYM и приглашённые эксперты — специалисты по йоге, движению, балансу, стретчингу, пилатесу и телесной осознанности. Расписание 10:30 — Лекция — Насонова Диана и Випин Казхипуратх, Индия 11:00 — Стретчинг — Демешко Анастасия, Севастьянова Дарья 12:00 — Йога — Лысов Михаил 13:30 — Баланс — Алехина Ольга, Романчева Ксения, Мерзликина Елизавета 14:30 — Йога — Насонова Диана и Випин Казхипуратх, Индия 15:30 — Поющие чаши и чаепитие — Насонова Диана и Випин Казхипуратх, Индия Что взять с собой: - удобную спортивную одежду - воду - хорошее настроение - коврик, если хочешь заниматься на своём Локация: Хлебозавод, крыша площадки «Гостиная №9»