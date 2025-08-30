Закрытие летнего сезона в «16 Тонн» ознаменуется мощнейшим южным джемом! Начнут мероприятие излюбленные мастодонты Хип-Хоп культуры Артём F.F.B и Юра ParkerSolo! Далее в программе танцевальный батл от команды TheRealHipHopHeadz под виртуозные сеты от диджея Masta Suslik, ведущий батла Mc Surfer. С 03:30-05:00 откроет #OpenMic программу дядя Sergey Smock. В программе ночи: NEWQUANTUM / ТРПЧ / surfer / YOKASI MURA / SAO TIP / XDonk / Polkilo / MC SHOOG / LEXиз34:35 / Рудо / Konkretniy / 90X / Kid / Подфонарями Тенгу / Слэнг / Original Momojin / F.F.B / ParkerSolo / Sergey Smock