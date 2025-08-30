ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Южная Семья

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Закрытие летнего сезона в «16 Тонн» ознаменуется мощнейшим южным джемом! Начнут мероприятие излюбленные мастодонты Хип-Хоп культуры Артём F.F.B и Юра ParkerSolo! Далее в программе танцевальный батл от команды TheRealHipHopHeadz под виртуозные сеты от диджея Masta Suslik, ведущий батла Mc Surfer. С 03:30-05:00 откроет #OpenMic программу дядя Sergey Smock. В программе ночи: NEWQUANTUM / ТРПЧ / surfer / YOKASI MURA / SAO TIP / XDonk / Polkilo / MC SHOOG / LEXиз34:35 / Рудо / Konkretniy / 90X / Kid / Подфонарями Тенгу / Слэнг / Original Momojin / F.F.B / ParkerSolo / Sergey Smock

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста