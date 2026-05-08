Новое событие развивающейся техно формации, посвящённый жёсткой и энергичной танцевальной электронной музыке Диджеи: — JULIA, резидентка Monasterio, отличающаяся высоким качеством селекции и харизматичными выступлениями — Etrigan, эксцентричный артист, основатель Manifest promo и резидент клуба RNDM — Pängloss и Distkick — сооснователи лейбла Distortion Alliance и уникальные продюсеры, на счету которых уже более 200 релизов, выступят в дуэте — Kleperis, гость из Санкт-Петербурга, продюсер и основатель промо команды Hardline — Порадуют своими выступлениями и другие яркие представители локальной сцены: Vellex (Myatmo), Qoss, LeCrazyNice и Replicant Это событие, несмотря на внешнюю брутальность, объединит одну из самых стильных, энергичных и дружелюбных аудиторий в рейв культуре России.