22-летний музыкант армянского происхождения родом из Якутии. Его песни сочетают в себе мелодичный поп и инди соул, проникновенный вокал и не по годам глубокие тексты. Желание Yerkatt подарить себе и слушателям надежду выливается в аккуратные аранжировки и часто сказочные мотивы.