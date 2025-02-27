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22-летний музыкант армянского происхождения родом из Якутии. Его песни сочетают в себе мелодичный поп и инди соул, проникновенный вокал и не по годам глубокие тексты. Желание Yerkatt подарить себе и слушателям надежду выливается в аккуратные аранжировки и часто сказочные мотивы.
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