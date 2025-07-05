Как известно, самое сложное во взрослой дружбе — состыковать графики, чтобы увидеться. Планируй субботу заранее: встреча душевной компанией в любимом дворике Басманного района. — Lxndra — Petr Prokhorov — Andys Количество регистраций ограничено. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход: FC / DC 21+ Забронировать стол можно по телефону.