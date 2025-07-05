ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Yauza Friends: Daytime

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Как известно, самое сложное во взрослой дружбе — состыковать графики, чтобы увидеться. Планируй субботу заранее: встреча душевной компанией в любимом дворике Басманного района. — Lxndra — Petr Prokhorov — Andys Количество регистраций ограничено. Наличие регистрации или билета не гарантирует вход: FC / DC 21+ Забронировать стол можно по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста