Ярмарка молодого современного искусства Blazar
Зубовский бульвар, 2
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от 1350₽ до 1850₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Про событие
Ярмарка молодого современного искусства, спутник московской международной ярмарки современного искусства cosmoscow. Открытие и поддержка новых имён, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации, а также партнёров и площадок для сотрудничества.
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