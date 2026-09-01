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Ярмарка молодого современного искусства Blazar

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

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Завершение:

от 1350₽ до 1850₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали

Про событие

Ярмарка молодого современного искусства, спутник московской международной ярмарки современного искусства cosmoscow. Открытие и поддержка новых имён, помощь талантливым молодым художникам в поиске возможностей для самореализации, а также партнёров и площадок для сотрудничества.

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