Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс с невероятным ароматом и ярким вкусом. На мастер-классе участники научатся: • Темперировать шоколад • Правильно покрывать ягоды и фрукты шоколадом • Познакомишься с разными вариантами декора • Создашь свой собственный вкусный набор Уровень подготовки: для начинающих
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