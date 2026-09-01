Мастер-класс с невероятным ароматом и ярким вкусом. На мастер-классе участники научатся: • Темперировать шоколад • Правильно покрывать ягоды и фрукты шоколадом • Познакомишься с разными вариантами декора • Создашь свой собственный вкусный набор Уровень подготовки: для начинающих