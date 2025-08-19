Открой второе дыхание славянским праздникам в нашем современном мире. На встрече ты узнаешь, что такое яблочный спас, и почему столько внимания уделялось этому празднику. Почему отмечали всей семьёй этот праздник, который существует и по сей день. Психолог расскажет про роль традиций в семейных отношениях. Откроют много секретов и тайн, а также как праздники влияют на семейные отношения. Встречу проведёт команда специалистов по Роду. Так как традиционно на этот праздник устраивали гадания, немного их изменили на современный лад. Будут трансформационные игры, где ты сможешь задать свой вопрос и получить ответ. Игры проводят практикующие игропрактики. Мероприятие будет проходить в уютном лофте с терассой в центре Москвы, где будут традиционные угощения из яблок, выпечка, а также яблочный сидр. Звон бокалов, тёплый летний вечер, свет огоньков и общение под приятную музыку, что может быть лучше после рабочего дня? Все материалы включены в стоимость.