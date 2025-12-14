Я знаю, о чём вы подумали: правда и мифы о расшифровке мыслей
Ботаническая улица, 25с4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
На лекции ты узнаешь, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают учёным расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ты обсудишь реальные научные эксперименты по реконструкции изображений, внутренней речи и эмоций, разберёшь популярные мифы и увидишь, где проходит граница современных возможностей. Поговоришь о будущем нейротехнологий и о том, останутся ли твои мысли под защитой через десятилетия. Лектор — Мария Осетрова, биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, преподаватель Высшей школы экономики, аналитик в Alice AI.
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