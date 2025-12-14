На лекции ты узнаешь, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают учёным расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ты обсудишь реальные научные эксперименты по реконструкции изображений, внутренней речи и эмоций, разберёшь популярные мифы и увидишь, где проходит граница современных возможностей. Поговоришь о будущем нейротехнологий и о том, останутся ли твои мысли под защитой через десятилетия. Лектор — Мария Осетрова, биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, преподаватель Высшей школы экономики, аналитик в Alice AI.