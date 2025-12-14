ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Я знаю, о чём вы подумали: правда и мифы о расшифровке мыслей

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На лекции ты узнаешь, как нейровизуализация и искусственный интеллект помогают учёным расшифровывать активность мозга и почему это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ты обсудишь реальные научные эксперименты по реконструкции изображений, внутренней речи и эмоций, разберёшь популярные мифы и увидишь, где проходит граница современных возможностей. Поговоришь о будущем нейротехнологий и о том, останутся ли твои мысли под защитой через десятилетия. Лектор — Мария Осетрова, биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, преподаватель Высшей школы экономики, аналитик в Alice AI.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста