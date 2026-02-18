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Я иду искать!

Музей-заповедник «Царицыно»
Дольская ул., 1

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750₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая ритуалам, сопровождающим все важные события в жизни человека. Младенчество, взросление, первая любовь, поиск своего места под солнцем, зрелость, старость – всё это стало темами для инсталляций и арт-объектов, созданных специально для выставки современными художниками. Выставка «Я иду искать!» – это актуальное антропологическое исследование в формате тотальной инсталляции. Её придумала и создала куратор Катя Бочавар (а антрополог Никита Петров помог её научно обосновать), которая исследовала особые традиции и обряды, помогающие человеку перейти из одного жизненного состояния в другое. Впрочем, «обряды перехода» включают в себя не только жизненные ритмы, но и природные пульсации: смену времен года, света и тени, сна и яви. Режим работы: ВТ-ЧТ: 10:00-18:00 ПТ-СБ: 10:00-20:00 ВС: 10:0-18:00 ПН: выходной

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