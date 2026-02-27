Презентация полноформатного альбома группы Wormsden «Devotion of the Cursed». Темная энергия, которую Wormsden создают своей музыкой, уже разошлась по соцсетям и стриминговым платформам яростными и неумолимыми волнами. Альбом «Devotion of the Cursed» — быстрый, бескомпромиссный, от группы с ярко выраженными визуальными образами — это заявка на главный релиз года. Вместе с Wormsden на презентации выступят легенды российской экспериментальной музыки — ВИРЬ и группа Templum Anima Morti, — загадочный медитативный метал. 18+ / FC (при себе иметь оригинал паспорта)