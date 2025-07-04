Вечеринка музыкального сообщества WIP и индонезийского диджея Gato Latex в гастрономическом особняке. Патио-оазис с акустической системой TurboSound займут диджеи Denis Kaznacheev, Denis Korablev, Karl Chix и Gato Latex. Тебя ждёт звуковой спектр разных эклектичных направлений — от кислотного джаза до грув-фьюжна с элементами синтезаторов 90-х. Здесь же будут подавать новое барное меню с коктейлями на дистиллятах от Дмитрия Сараева (ex Leveldva): MARS.A на основе текилы с кордиалом саган-дайля, TROPIC TEMPLE с ромом на кокосе и ананасовыми нотами, а также YOSHINO BLOOM — изысканный дуэт водки и ликёра шисо.