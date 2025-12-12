Финальная зеркальная дата в 2025 году от независимого творческого объединения Wip и арт-сообщества Rroom, объединяющих музыку, искусство, вечеринки и фестивали. Хедлайнер — легенда румынской сцены Gescu. Фигура мирового масштаба и один из ключевых архитекторов румынского минимал-звучания, бессменный представитель культового агентства Sunrise и фестиваля Sunwaves. Оформлением пространства займется мастер атмосферы и уюта — Павлик Кузнецов. Лайн-ап: Gescu (ro) gelik (cancelled & Gevorg Simonyan) chinazes Brothers (karl Chix & Denis Korablev) ab Show B2b Lampasova j.p rabotnic nasonov shyam Вайб легендарного Газа, словно в старые добрые времена.