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Whoops

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Whoops — это не случайно. Вечер, который никто не планировал. Твоё тело будет двигаться, пока не откажет. Музыка забьёт тебе в голову ритм, от которого не убежать. Это RNDM. Это 8 февраля. Это ночь, которая начнётся не на твоих условиях. Roma Ptashenko. Au Bet. mvxood. Khaerdinova. Первая вечеринка Whoops — решать будешь не ты. Просто приходи, зацепись за звук и не отпускай.

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