Тут можно рисовать, петь, играть музыку и делать всякое красивое. Здесь всё делается своими руками: ставится, клеится, придумывается. Иногда получается криво или не сразу, но это даже клёво — потому что живое. Николай Воронов — лайв Discours Synthetique — лайв Пайта — лайв OL Lapti Таня Андрианова Лиза Громова Muas Ярослав Антипов Mashusa Ira Bespalova Eostra Boris Grejcha Специальный гость: Александр Гарагуля