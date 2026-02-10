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Открытие клуба Берёзка

Берзёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тут можно рисовать, петь, играть музыку и делать всякое красивое. Здесь всё делается своими руками: ставится, клеится, придумывается. Иногда получается криво или не сразу, но это даже клёво — потому что живое. Николай Воронов — лайв Discours Synthetique — лайв Пайта — лайв OL Lapti Таня Андрианова Лиза Громова Muas Ярослав Антипов Mashusa Ira Bespalova Eostra Boris Grejcha Специальный гость: Александр Гарагуля

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