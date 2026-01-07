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Wendigo

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Собирают тех, чьи сеты — это не мелодия, а вторжение. Чьи треки бьют в рёбра, а бочка синхронизируется с сердцебиением. На твоих костях сыграют: JUSHIKO — мелодичная бочка, которая вскрывает ритм изнутри. MELANIN B2B SONIC — убийственное дуэт на высоком темпе. Без пауз, без жалости. SSS — сет с архитектором хаоса. KHNN — звук, который не оставляет следов. IAMSLG — бочка пробирает до костей. TOMMI — дитя ночи. KIRRAW — он не даст тебе заснуть, он не даст тебе остановиться. Единственное, что согреет — это ритм выше 150 BPM.

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