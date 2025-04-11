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We Are x Gestalt Club

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Семичасовой диджей-сет в B2B формате. Sander Zhukov & Millerusha всю ночь будут делиться эксклюзивами электронного звучания под крышей особняка «Gestalt Club Moscow». Две творческие единицы своих проектов «We Are» & «Gestalt», с безграничным запасом незаурядных и танцевальных хаус мелодий, отыграют B2B диджей-сет. Артисты проведут тебя по уникальному пути, сотканному из не вышедших и новоиспечённых бэнгеров. Регистрация до запуска события — бесплатная. Билеты после начала события — 1000 рублей. Бронь столов — +7 999 561 85 97 (What's app). FC/DC

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