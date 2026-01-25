«Я давно рассуждаю в своих спектаклях и фильмах о разных периодах развития цивилизации и культуры. Меня это волнует, это безумно интересно и актуально. Я решил представить цикл лекций о самых значимых культурно-исторических периодах. Первую лекцию цикла я посвящаю Эпохе Возрождения. Человек, который считает себя современным и образованным, не может не знать о том времени. Вместе с тобой мы будем говорить, рассуждать, анализировать, в чём же заключался феномен того периода, что значит «Возрождение», какой вызов эпоха бросила человечеству? Как это удивительное время в истории сочетало в себе столько прекрасного и ужасного?! С какой целью властные «кровавые» заказчики обращались к художникам за созданием великолепных, монументальных произведений? Как «художник» из ремесленника превратился во влиятельного человека, имеющего прямой доступ к Папе Римскому, кардиналу Милана и другим представителям политической и религиозной элиты, и даже мог влиять на их решения?..» Формат встречи: лекция-беседа с неожиданными элементами перформанса и шоу. Каждый новый показ лекция дополняется уникальными материалами.