Мастер-класс, на котором у тебя будет возможность поработать с тёплым природным материалом. Всего за пару часов ты освоишь базовые приёмы работы с выжигателем и научишься создавать выразительные контурные рисунки. Ты изготовишь небольшое декоративное панно, которое сможешь забрать с собой. Материалы и эскизы будут предоставлены в мастерской.