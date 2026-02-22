Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором у тебя будет возможность поработать с тёплым природным материалом. Всего за пару часов ты освоишь базовые приёмы работы с выжигателем и научишься создавать выразительные контурные рисунки. Ты изготовишь небольшое декоративное панно, которое сможешь забрать с собой. Материалы и эскизы будут предоставлены в мастерской.
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