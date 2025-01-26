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Выставка + Лекция «Пабло Пикассо. Параграфы»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На выставке представлены работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, – а также более 30 эскизов к самому знаменитому произведению художника «Герника» и серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир». В рамках предстоящей лекции через призму биографии и личного творческого пути знаменитого художника рассмотришь основные «измы» искусства XX века, через которые прошел великий мастер: импрессионизм, кубизм, сюрреализм и тд. Пабло Пикассо за свою творческую карьеру прошел основные вехи развития искусства XX века, что смело позволило ему назвать главным художником модернизма. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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Комментарии

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Гузель
24 января 2025, 17:51

Привет) Иду на выставку 26.01. Кто хочет присоединиться?☺

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