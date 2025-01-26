На выставке представлены работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, – а также более 30 эскизов к самому знаменитому произведению художника «Герника» и серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир». В рамках предстоящей лекции через призму биографии и личного творческого пути знаменитого художника рассмотришь основные «измы» искусства XX века, через которые прошел великий мастер: импрессионизм, кубизм, сюрреализм и тд. Пабло Пикассо за свою творческую карьеру прошел основные вехи развития искусства XX века, что смело позволило ему назвать главным художником модернизма. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.