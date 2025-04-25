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Границы видимости

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Художники исследуют вопросы зрения и видимого, задействуя самые разные точки обзора. Куратор Сергей Хачатуров предлагает рассмотреть новые способы пространственно-временной коммуникации с миром, сместить фокус внимания с центрального зрения на периферийное и с помощью обходных зрительных путей, зеркал, косых траекторий, фасеточного зрения и других фрагментаций обнаружить мир, который нельзя увидеть прямым взглядом. Выставка представит работы 42 художников, среди которых Владимир Потапов, Леонид Цхэ, Дмитрий Булныгин, Марина Белова и Алексей Политов, Егор Кошелев, Роман Сакин, Владимир Чернышев, Георгий Литичевский, Платон Инфанте, Саян Байгалиев, Павел Польщиков, Саша Пучкова, Миша Гудвин и многие другие. Вт-Вс с 12:00 до 21:00

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