Художники исследуют вопросы зрения и видимого, задействуя самые разные точки обзора. Куратор Сергей Хачатуров предлагает рассмотреть новые способы пространственно-временной коммуникации с миром, сместить фокус внимания с центрального зрения на периферийное и с помощью обходных зрительных путей, зеркал, косых траекторий, фасеточного зрения и других фрагментаций обнаружить мир, который нельзя увидеть прямым взглядом. Выставка представит работы 42 художников, среди которых Владимир Потапов, Леонид Цхэ, Дмитрий Булныгин, Марина Белова и Алексей Политов, Егор Кошелев, Роман Сакин, Владимир Чернышев, Георгий Литичевский, Платон Инфанте, Саян Байгалиев, Павел Польщиков, Саша Пучкова, Миша Гудвин и многие другие. Вт-Вс с 12:00 до 21:00