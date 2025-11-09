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Высотка на Котельнической + просмотр кинохроники

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

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3200₽
Возраст 14+
Кино

Про событие

Не только познакомишься с историей высотного здания и посмотришь на него со стороны, но также посетишь кинотеатр «Иллюзион», где заглянешь в киноаппаратную. Высотное здание на Котельнической набережной и сегодня можно назвать самым известным жилым зданием Москвы. Расположенное в устье двух главных московских рек, Москвы и Яузы, оно строилось с использованием новейших технологий 1950-х годов и стало одним из первых жилых комплексов столицы с гаражом, спортивной площадкой, магазинами, отделением почты и сберегательной кассы, а также собственным кинотеатром. Увидишь: — открыточные перспективы самого известного жилого здания Москвы — внутренний двор, спортивную площадку и гараж — оригинальный декор элегантного интерьера кинотеатра «Иллюзион» — киноаппаратную кинотеатра «Иллюзион» — редкие кадры кинохроники, собранной в Российском государственном архиве кинофотодокументов Узнаешь: — почему здание располагается на набережной и при чём здесь московские холмы — как сталинские высотки стали предвестником современных жилых комплексов — сколько кинотеатров Москвы могут проводить показы с плёнки — как плёнка и оцифрованные материалы уживаются в современных кинотеатрах и что нужно сделать, чтобы организовать сеанс кинопоказа Продолжительность: 2,5 часа Доступные даты: 9 Ноября (Вс) 15:00 16 Ноября (Вс) 13:00 22 Ноября (Сб) 12:00 29 Ноября (Сб ) 15:30

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