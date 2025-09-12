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Выгорание

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 436₽ до 3780₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Шоукейс фестиваля Выгорание в рамках дня рождения легендарного клуба Смена. Для тебя выступят: Daredevil, yourneck, соня и ветви. Daredevil треш, мать его, метал. yourneck — fake emo. соня — Пранк, вышедший из-под контроля. Ветви — Самая милая солнечная эмо-постхардкор группа. При покупке мерча фестиваля (футболки или лонгслива) — вход бесплатный! После приобретения необходимо написать размер и цвет в сообщения встречи — https://vk.com/club224578283

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