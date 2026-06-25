Атмосферный вечер на открытой крыше ресторана «Квартира с видом» на Новокузнецкой — с панорамным видом на старое Замоскворечье, уютными столиками, красивой кухней и бокалом вина на закате. Вместе с историком искусства и кино Олегом Грозновым поговорят о Вуди Аллене — режиссёре, который превратил Нью-Йорк в отдельного героя своих фильмов и научил кинематограф говорить о любви, одиночестве, сексе и страхах с фирменной иронией и интеллектуальным юмором. Тебя ждёт разговор о творчестве Аллена, эпохе Нового Голливуда и культовых фильмах: «Манхэттен», «Любовь и смерть», «Матч-пойнт», «Полночь в Париже» и других. Отдельно обсудят легендарные союзы режиссёра с Дайан Китон и Мией Фэрроу, а также громкие скандалы, которые долгие годы сопровождают имя Вуди Аллена. В стоимость входит бокал вина и рассказ о нём от сомелье. В случае непогоды мероприятие будет перенесено внутрь ресторана — в атмосферное пространство «Квартира с видом».