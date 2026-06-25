ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вуди Аллен. Лекция на крыше с бокалом вина

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Атмосферный вечер на открытой крыше ресторана «Квартира с видом» на Новокузнецкой — с панорамным видом на старое Замоскворечье, уютными столиками, красивой кухней и бокалом вина на закате. Вместе с историком искусства и кино Олегом Грозновым поговорят о Вуди Аллене — режиссёре, который превратил Нью-Йорк в отдельного героя своих фильмов и научил кинематограф говорить о любви, одиночестве, сексе и страхах с фирменной иронией и интеллектуальным юмором. Тебя ждёт разговор о творчестве Аллена, эпохе Нового Голливуда и культовых фильмах: «Манхэттен», «Любовь и смерть», «Матч-пойнт», «Полночь в Париже» и других. Отдельно обсудят легендарные союзы режиссёра с Дайан Китон и Мией Фэрроу, а также громкие скандалы, которые долгие годы сопровождают имя Вуди Аллена. В стоимость входит бокал вина и рассказ о нём от сомелье. В случае непогоды мероприятие будет перенесено внутрь ресторана — в атмосферное пространство «Квартира с видом».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста