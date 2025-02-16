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Вторые Брюки - создатели саундтреков к культовым андеграундным лентам и просто легенды столичного инди представляют зимнюю соул программу приглашая провести вечер в Мунке. Будут и нетленки и инструментальные полотна. Внимание: наличие билета не гарантирует посадку за столик, бронируй стол заранее по телефону.
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