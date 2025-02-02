Второе дыхание
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 800₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Отличный выбор для всех, кто любит русскоязычную тяжёлую музыку с красивыми мелодиями и сильным вокалом. Стальные риффы, сильный голос, динамичные ритмы и запоминающиеся мелодии — всё это захватывает дух и заставляет сердце биться в такт музыке! Тебя ждут лучшие и новые песни, специальные гости, большая программа и тонна качественного звука. Специальные гости: группы Aura и Mortarian. Открытие дверей в 19:00
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