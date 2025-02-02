Отличный выбор для всех, кто любит русскоязычную тяжёлую музыку с красивыми мелодиями и сильным вокалом. Стальные риффы, сильный голос, динамичные ритмы и запоминающиеся мелодии — всё это захватывает дух и заставляет сердце биться в такт музыке! Тебя ждут лучшие и новые песни, специальные гости, большая программа и тонна качественного звука. Специальные гости: группы Aura и Mortarian. Открытие дверей в 19:00