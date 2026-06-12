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Встреча японского киноклуба: «Барашек в ящике»

Домжур
Никитский бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Пройдёт под руководством Анны Буландо, преподавательницы японского языка и ответственного редактора платформы «Коннитива Клуб». Обсуждения будут проводиться на японском и русском языках, так что к киноклубу могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня владения иностранным языком. Новый фильм Хирокадзу Корээды, одного из главных японских режиссёров современности. Это пророческая сказка о том, как людям разделить будущее с разумными машинами. Мировая премьера фильма прошла на 79-м Каннском кинофестивале.

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