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Кино
Про событие
Пройдёт под руководством Анны Буландо, преподавательницы японского языка и ответственного редактора платформы «Коннитива Клуб». Обсуждения будут проводиться на японском и русском языках, так что к киноклубу могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня владения иностранным языком. Новый фильм Хирокадзу Корээды, одного из главных японских режиссёров современности. Это пророческая сказка о том, как людям разделить будущее с разумными машинами. Мировая премьера фильма прошла на 79-м Каннском кинофестивале.
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