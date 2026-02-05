Встреча, на которой ты послушаешь современную короткую прозу. Здесь подобрали рассказы с разным ритмом, атмосферой и авторским голосом, но под общей линией «Дня непослушания»: в чём-то это освобождение, в чём-то выбор себя и разрешение жить эту жизнь на полную силу, где-то истории прозвучат о энергиях, дающих мотивацию жить во все времена, а где-то о выборе личной счастливой реальности. Ты будешь улыбаться и замирать, вспоминать о близком и о мечте, разгадывать авторские метафоры и чувствовать внутреннее обновление и вдохновение, — всё это хорошо вплетётся в ощущение нового времени, начала февраля нового года. Истории, голоса и сердца вам раскроют Анна Топорова, Дарья Лебедева, Катя Янсон и Яна Масарновская. «Прочитано» — это литературный проект, который встраивает чтение в современный темп жизни. Редакция находит русскоязычных авторов, собирает базу незаурядных рассказов с подходом «чем короче текст, тем проще в него включиться» и доказывает всем-всем, что читать не скучно и не обязательно долго. Миссия проекта — сделать чтение ежедневной привычкой каждого. Об авторах: — Анна Топорова — выпускница Белгородского государственного национального исследовательского университета, живёт в Москве и работает в сфере финансов. Пишет рассказы и небольшие пьесы в жанре реализма и магического реализма, предпочитая в творчестве юмор. — Дарья Лебедева представляется «москвичкой до мозга костей». Увлечение книгами началось с роли «страстного читателя»: Дарья пишет обзоры и рецензии, ведёт телеграм-канал о книгах. Начав с песенной поэзии в четырнадцать, сейчас Дарья и поэт (есть публикации и две книги), и музыкант (сейчас в проекте «Железные птицы»). Делая выбор в сторону малых форм, пишет, в-основном, рассказы. В 2025-м году в издательстве «Азбука» вышел дебютный роман писательницы «Креативное агентство "Шумер"» — «экзистенциальное драмеди» о том, совместима ли работа в офисе с творчеством и мечтами». — Катя Янсон — журналист, переводчик и писатель. Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Линия полёта», «Нижний Новгород» и «Правила жизни». Книга про «счастливое» лицо психических расстройств вошла в лонг-лист премии «Лицей». Катя — представительница благотворительного фонда «Равновесие» и автор блога про нейропсихологию. — Яна Масарновская пишет с 17 лет, предпочитая рассказы в жанре магического реализма. В 2011 году опубликовала книгу сказок для детей «Откуда появляются сказки» под псевдонимом Янина Николаева. Сейчас работает над романом и усиливает мастерство на литературных курсах.