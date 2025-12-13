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Вспышки света

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Фильм «Вспышки света» (Россия, 2022) рассказывает тебе о жизни незрячих людей и о революционных технологиях, способных вернуть им зрение. В центре сюжета — истории двух незрячих людей, которые вновь обретают возможность видеть спустя 20 лет слепоты благодаря чипу, вживлённому в сетчатку глаза. Также в фильме ты увидишь, как учёные проводят испытания имплантата ELVIS V, позволяющего транслировать видеосигнал прямо в мозг человека. После просмотра ты сможешь обсудить фильм с его создателями и героями.

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