Фильм «Вспышки света» (Россия, 2022) рассказывает тебе о жизни незрячих людей и о революционных технологиях, способных вернуть им зрение. В центре сюжета — истории двух незрячих людей, которые вновь обретают возможность видеть спустя 20 лет слепоты благодаря чипу, вживлённому в сетчатку глаза. Также в фильме ты увидишь, как учёные проводят испытания имплантата ELVIS V, позволяющего транслировать видеосигнал прямо в мозг человека. После просмотра ты сможешь обсудить фильм с его создателями и героями.