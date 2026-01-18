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Все — за стол! Воркшоп по стилизации скатерти

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Воркшоп, в котором визуальное искусство соединяется с темой застолья. Только вместо тарелок — бумага и ткань. А главные блюда — линии, пятна, цвет и воображение. В первой части занятия ты поговоришь о стилизации как художественном приёме: Как художники и дизайнеры переосмысляют предметы повседневной жизни; И как с помощью линий, пятен и силуэтов можно передать настроение, атмосферу и характер объекта. Затем ты сможешь создать собственный образ идеального ужина: нарисовать то, что ты хотел бы увидеть на столе — от любимых блюд и напитков до предметов сервировки, деталей декора. Это может быть бабушкин борщ, фрукты на блюде, устрицы со льдом, бокал вина, свечи или любимые тарелки — всё, что для тебя значит «ужин». Вы соберётесь за одним длинным столом, накрытым белой тканью — она станет общей скатертью и одновременно холстом. Рисовать будете прямо на ней — создавая единую, но многоголосую композицию. В финале воркшопа эта скатерть превратится в совместный графический принт — отражение индивидуальных вкусов, визуальных ассоциаций и культурных кодов участников. Воркшоп будет интересен всем, кто увлечён визуальной культурой и современным искусством. Продолжительность: 2 часа Ведущая — Лидия Чугунова, преподаватель курса «Рисунок в моде» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, фэшн-дизайнер, куратор и иллюстратор.

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