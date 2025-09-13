Сможешь разобраться со страхами и фантазиями, мыслями и чувствами великих, но не самых известных, талантливых, но не очень привлекательных, боязливых, но однозначно честных немецких экспрессионистов. Как-то на одной из выставок, кишащих чудаковатыми и, откровенно говоря, даже пугающими работами, прогуливающийся вдоль этих монстров коллекционер спросил у художника, что тёрся у своей картины: «Это что, импрессионизм? Нет, — ответили ему в шутку, — экспрессионизм!». Этот мир обречён…Кирхнер, Хеккель, Блейль, Шмидт-Ротлуф, Нольде, Пехштейн — вот они, безумцы! А, может, наоборот, самые здравомыслящие люди, кожей ощущавшие приближающуюся катастрофу Первой мировой войны? Лектор: Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.