Персональная выставка Наталии Спечинской. Название выставки отсылает к строке из песни «Все как у людей» — одной из самых парадоксальных и многозначных формул в творчестве российского панк-рок-музыканта — Егора Летова. В его песне эта фраза звучит почти как заклинание повседневности — одновременно утешительное и тревожное. Как констатация того, что «нормальная жизнь» часто оказывается лишь хрупкой декорацией. Именно в этом напряжении между мечтой о простом человеческом счастье и осознанием его иллюзорности строится проект Наталии Спечинской. Герои её картин находятся в пространствах, где складывается частное, почти незаметное счастье: диван, музыка, газировка, маленькая собачка на руках. Эти сцены кажутся простыми и знакомыми, но именно из таких жестов и складывается человеческое существование. Режим работы: ВТ-ВС 11-21