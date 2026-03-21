ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Всё как у людей

К35
Усачёва улица, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Наталии Спечинской. Название выставки отсылает к строке из песни «Все как у людей» — одной из самых парадоксальных и многозначных формул в творчестве российского панк-рок-музыканта — Егора Летова. В его песне эта фраза звучит почти как заклинание повседневности — одновременно утешительное и тревожное. Как констатация того, что «нормальная жизнь» часто оказывается лишь хрупкой декорацией. Именно в этом напряжении между мечтой о простом человеческом счастье и осознанием его иллюзорности строится проект Наталии Спечинской. Герои её картин находятся в пространствах, где складывается частное, почти незаметное счастье: диван, музыка, газировка, маленькая собачка на руках. Эти сцены кажутся простыми и знакомыми, но именно из таких жестов и складывается человеческое существование. Режим работы: ВТ-ВС 11-21

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста