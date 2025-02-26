Новый взгляд на наследие художника, известного как новатор-одиночка. Часть экспозиции посвящена сопоставлению графических серий Злотникова с ранними экспериментами зарубежных кинематографистов. Работы Оскара Фишингера, Вальтера Руттмана и других показывают, как Злотников мог бы работать, если бы его искусство развивалось в диалоге с международным авангардом. На втором этаже выставлены работы Злотникова, связанные с психофизиологией, синестезией, архитектурой и авангардными образовательными практиками. Организаторы отмечают, что разработки художника ближе всего к психотехническим опытам Николая Ладовского и Алексея Гастева. А его скульптуры, которые публично не демонстрировались при жизни автора, соотносятся с визуальными элементами архитектурной графики Якова Чернихова. В последнем зале искусство Злотникова представлено вместе с работами художников, исследующих новые технологии и визуальные концепции, таких как синтезатор АНС, либо инсталляция, изучающая компьютерное зрение. Экспозиция помогает понять, как Злотников предвосхитил современные идеи в области программирования и моделирования, разрабатывая уникальный визуальный язык.