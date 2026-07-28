Возрастные кризисы — неизбежная составляющая жизни. С ними сталкивается каждый. Может показаться, что кризис — это время максимального стресса, которое нужно постараться просто «проскочить». На самом деле, если прожить этот период осознанно, можно обернуть внутренние противоречия себе на пользу. Как это сделать? Выяснишь на лекции: — Что такое возрастные кризисы — унылая пора или самое ценное время в жизни — Как связаны высокая чувствительность и готовность перейти на новый уровень — Что делать, если ты постоянно чувствуете недовольство и обиды — Как вместо страха и разрушения перейти к наблюдению, глубине, принятию, поиску — Какие возможности открывают возрастные кризисы Лекцию ведёт практикующий психолог Сания Биккина. *В стоимость билета включен фуршетный стол и бокал вина *Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00