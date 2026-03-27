Воспроизведение (Playout)
Кожевническая улица, 16с4
Начало:
Завершение:
10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Особняк Madame Roche станет точкой притяжения публики, для которой вечеринки = искусство. Воспроизведение (Playout) — безупречный звук, который узнают без слов. В эту ночь он заполнит пространство, где встречаются гонконгский нуар, тёплый свет и выверенная эстетика деталей. Для гостей: — атмосферная веранда в духе крыш ночного Гонконга с живым огнём — глинтвейн на веранде, как часть ночного ритуала — камерный зал с камином — авторская кухня и барная лаборатория неизменно на высоте Музыка: Goog Agraba Mireille Maraia
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