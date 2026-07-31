ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Волшебство леса сновидений

К35
Усачёва улица, 9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Лес начинается там, где кончается путь и начинаются топи, где перестают работать законы линейного времени. Чаща — место силы, мистики и зарождения мифа, где взгляд уже не скользит по поверхности, а продирается сквозь заросль, спотыкается о корни и теряется в сумраке. Лес — изначальный лабиринт, построенный не структурным мышлением человека, а самой природой. Его волшебство становится идеальным образом ризомы: системы, растущей не по прямой, а врассыпную, как лесная поросль. Так работают и художники этой концепции: их образы не иллюстрируют сюжеты, а прорастают друг из друга, заражая пространство смыслами и создавая плотную среду сказочной фантазии. Здесь, в самой чаще сознание утрачивает свою диктатуру и впускает в себя сон, миф, галлюцинацию. Деревья становятся тотемами, тени — существами, а тропы — нитями, ведущими к центру лабиринта, где возможно, обитает голос нашего собственного подсознания. Художники изучают территорию вечного блуждания и становятся ловцами избытка смыслов. Они показывают лес, где привычные связи рвутся, а обычные вещи перестают быть тем, чем кажутся. Быть может, именно поэтому лес так притягателен для них: он возвращает нас в детство, когда мир был полон волшебства. Режим работы: ВТ-ВС 11-21

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста