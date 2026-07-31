Лес начинается там, где кончается путь и начинаются топи, где перестают работать законы линейного времени. Чаща — место силы, мистики и зарождения мифа, где взгляд уже не скользит по поверхности, а продирается сквозь заросль, спотыкается о корни и теряется в сумраке. Лес — изначальный лабиринт, построенный не структурным мышлением человека, а самой природой. Его волшебство становится идеальным образом ризомы: системы, растущей не по прямой, а врассыпную, как лесная поросль. Так работают и художники этой концепции: их образы не иллюстрируют сюжеты, а прорастают друг из друга, заражая пространство смыслами и создавая плотную среду сказочной фантазии. Здесь, в самой чаще сознание утрачивает свою диктатуру и впускает в себя сон, миф, галлюцинацию. Деревья становятся тотемами, тени — существами, а тропы — нитями, ведущими к центру лабиринта, где возможно, обитает голос нашего собственного подсознания. Художники изучают территорию вечного блуждания и становятся ловцами избытка смыслов. Они показывают лес, где привычные связи рвутся, а обычные вещи перестают быть тем, чем кажутся. Быть может, именно поэтому лес так притягателен для них: он возвращает нас в детство, когда мир был полон волшебства. Режим работы: ВТ-ВС 11-21