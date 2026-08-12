Разговор — о ремесле, традиции и о том, что стоит за решением печь хлеб, который становится частью повседневной жизни города. «Волконский» — одна из тех пекарен, с которых в Москве началась культура ремесленного хлеба. Первая кафе-пекарня открылась в 2005 году на Большой Садовой, и с тех пор проект вырос в сеть, представленную в нескольких регионах России. За этим стоит история француженки Стефани Гарез, которая приехала в Москву в 1992 году и захотела привнести частичку Франции в российскую хлебную культуру — так родился бренд, объединивший две традиции. Участники обсудят философию «Волконского» сегодня: адаптацию французского подхода к местной реальности, работу с натуральной закваской и длительным брожением, ручной труд как основу производства и сохранение ценностей при масштабировании сети на протяжении двадцати лет. Модератор: Дарья Филиппова — генеральный директор Центра «Зотов». Спикер: Александр Александров — генеральный директор сети кафе-пекарен «Волконский».