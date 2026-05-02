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Про событие
Рейв для самой настоящей стаи. В первый день убывающей луны в на самую нетривиальную коллаборационную вечеринку. Начнёт Volki, послушаешь специальный сет с волчьими завываниями от Василия Волчка, растанцуешься под индастриал и транс Павла Волкова, а дальше уйдёшь в полный хард под Volchiy Voy — до последнего устоявшего на лапах.
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