ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Вода знает все мои секреты

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Марии Мичи. Проект, который объединяет живопись и инсталляцию, исследует хрупкость и силу женской природы, ее способность к адаптации и трансформации. Выставка обращается к мотиву проницаемости границ реального для мифического и конструирует диалог между человеческим и нечеловеческим. Образы, созданные Марией, восходят к сказке «Аленький цветочек». В интерпретации художницы цветок приобретает статус символа желания, а его цвет становится метафорой энергии, одновременно хрупкой и мощной. Героиня же находится в процессе поиска себя и осмысления женской сексуальности. Тело женщины представлено в диалоге с природой, водой, флорой. Здесь мифическое становится реальным, а реальное превращается в абстракцию — это делает образы похожими на видения, открывающиеся лишь при определенном угле зрения. Вода — центральный элемент выставки. Неизменный спутник героини и зрителя, она воплощает изменчивость и текучесть женской природы. Через образы воды художница исследует сложные и подвижные границы между личным и универсальным, реальностью и фантазией. Специально к выставке российский саунд-арт художник Леонид Курашов подготовил особый звуковой ландшафт, в основе которого лежат трансформации звуковых фрагментов журчания ручья, падающей капли, всплесков и других звуков, которые преобразуются в новые гармоники. Дополнительный аудиальный слой формирует внутри экспозиции особую глубину и объем, многократно усиливая зрительский опыт погружения в мистическую атмосферу выставки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

Арт-вечеринка с золотом
Арт-вечеринка с золотом

3900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста