Персональная выставка Марии Мичи. Проект, который объединяет живопись и инсталляцию, исследует хрупкость и силу женской природы, ее способность к адаптации и трансформации. Выставка обращается к мотиву проницаемости границ реального для мифического и конструирует диалог между человеческим и нечеловеческим. Образы, созданные Марией, восходят к сказке «Аленький цветочек». В интерпретации художницы цветок приобретает статус символа желания, а его цвет становится метафорой энергии, одновременно хрупкой и мощной. Героиня же находится в процессе поиска себя и осмысления женской сексуальности. Тело женщины представлено в диалоге с природой, водой, флорой. Здесь мифическое становится реальным, а реальное превращается в абстракцию — это делает образы похожими на видения, открывающиеся лишь при определенном угле зрения. Вода — центральный элемент выставки. Неизменный спутник героини и зрителя, она воплощает изменчивость и текучесть женской природы. Через образы воды художница исследует сложные и подвижные границы между личным и универсальным, реальностью и фантазией. Специально к выставке российский саунд-арт художник Леонид Курашов подготовил особый звуковой ландшафт, в основе которого лежат трансформации звуковых фрагментов журчания ручья, падающей капли, всплесков и других звуков, которые преобразуются в новые гармоники. Дополнительный аудиальный слой формирует внутри экспозиции особую глубину и объем, многократно усиливая зрительский опыт погружения в мистическую атмосферу выставки.