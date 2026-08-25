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Внутренний компас

Дизайн завод (ex. Флакон)
Большая Новодмитровская, 36

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Иммерсивная выставка о счастье, энергии и смысле. Выставка получилась очень личной — всё потому, что автор вложил в неё собственную боль потери, смятение поисков и радость обретения пути. Гостей ждет четыре зала — «Смысл», «Путь», «Энергия», «Счастье». Каждый из них мягко задает вопросы, ответить на которые может только сам человек. Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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