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Космодамианская наб., 2

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2500₽
Возраст 18+
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Про событие

Трансформационный фестиваль, где будет настоящий «прорыв». Что ждёт? — Арфа-медитация — Лекция и групповая практика «Проявленность в деньгах» от секретного гостя — Шоу Дебаты от Леонида Васильева — Виктор Корнев «Алхимия Близости» — Shamanika / Nemov «Проявление» — Kamilla lazart майя с Ками Ка Ок — Арт перфоманс Olesya arti / Maria Raduga — Комната мастеров для разрывных трансформаций — Чайная комната: где будет медитация от Вячеслава Козлова и чайная церемония — Секретные диджеи Главные звёзды события: — Ivailo Blagoev Музыкант и саунд-продюсер, работающий на стыке органического хауса, даунтемпо и этнической электроники. —Roza — это всегда взрыв эмоций. Потомственный лунный цыган миксует хаус, афро, инди, трайбл и тек, сводя танцпол с ума. — VESNA —интернациональный диджей, оперная певица, композитор и автор собственных треков. Её выступления выходят за рамки классического диджей-сета. А также: Alarcon LeeSolar& Anneya arfa Amon Setina / Plutaya live Feodora BlasianSalta Irenе Zhadan Дресс-код: бохо

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