Вкус как наследие
Ходынская улица, 2 стр. 1
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
На паблик-токе поговорят о рецептах, технологиях, памяти, вкусе и о том, что вообще можно считать нематериальным наследием. Ты узнаешь: Можно ли восстановить исторический вкус? Если рецепт найден в архиве — это уже наследие или только начало его реконструкции? Где заканчивается аутентичность и начинается современная интерпретация? И что происходит с традицией, когда она превращается в музейный экспонат, туристический бренд или любимый локальный продукт?
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