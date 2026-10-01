На паблик-токе поговорят о рецептах, технологиях, памяти, вкусе и о том, что вообще можно считать нематериальным наследием. Ты узнаешь: Можно ли восстановить исторический вкус? Если рецепт найден в архиве — это уже наследие или только начало его реконструкции? Где заканчивается аутентичность и начинается современная интерпретация? И что происходит с традицией, когда она превращается в музейный экспонат, туристический бренд или любимый локальный продукт?